Дело возбудили против жительницы Красноярского края, державшей сына в грязи и мусоре

В Красноярском крае полицейские изъяли ребенка из-за антисанитарии
Telegram-канал »ТВК»

Следователи возбудили уголовное дело в отношении жительницы города Назарово, которая содержала полуторагодовалого сына в условиях антисанитарии. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Следственное управление СК РФ по региону.

«Председатель Следственного комитета России поручил руководителю ГСУ СК России по Красноярскому краю и республике Хакасия Еремину Алексею возбудить уголовное дело и представить доклад об установленных обстоятельствах», — рассказали в ведомстве.

Об условиях, в которых живет ребенок, писал глава «Межрегионального центра по правам детей» Павел Пугачев. Он опубликовал фото из захламленной квартиры, в которой проживает мальчик, и потребовал возбудить дело в отношении его матери.

Ребенка изъяли и передали отцу. В отношении матери мальчика составили протокол по статье 5.35 КоАП РФ за ненадлежащее исполнение родительских обязанностей.

По данным правоохранителей, семья на учете не состоит.

До этого сообщалось, что социальные службы нашли в лесу в Италии двух брошенных «детей-призраков».

Ранее из квартиры в Краснодаре изъяли ребенка-маугли.

