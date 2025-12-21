Дело возбудили против жительницы Красноярского края, державшей сына в грязи и мусоре

Следователи возбудили уголовное дело в отношении жительницы города Назарово, которая содержала полуторагодовалого сына в условиях антисанитарии. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Следственное управление СК РФ по региону.

«Председатель Следственного комитета России поручил руководителю ГСУ СК России по Красноярскому краю и республике Хакасия Еремину Алексею возбудить уголовное дело и представить доклад об установленных обстоятельствах», — рассказали в ведомстве.

Об условиях, в которых живет ребенок, писал глава «Межрегионального центра по правам детей» Павел Пугачев. Он опубликовал фото из захламленной квартиры, в которой проживает мальчик, и потребовал возбудить дело в отношении его матери.

Ребенка изъяли и передали отцу. В отношении матери мальчика составили протокол по статье 5.35 КоАП РФ за ненадлежащее исполнение родительских обязанностей.

По данным правоохранителей, семья на учете не состоит.

