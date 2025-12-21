ЕАЭС подписал соглашение о свободной торговле с Индонезией

ЕАЭС и Индонезия подписали соглашение о свободной торговле

Соглашение о свободной торговле между Евразийским экономическим союзом (ЕАЭС) и Индонезией подписано на саммите ЕАЭС в Санкт-Петербурге. Трансляцию мероприятия вел телеканал «Россия 24».

Российскую сторону во время подписания документа представил вице-премьер Алексей Оверчук, а Индонезию - министр торговли Буди Сантосо.

4 декабря премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал распоряжение об одобрении проекта соглашения о свободной торговле между Евразийским экономическим союзом и Индонезией.

Кроме того, Мишустин поручил вице-премьеру Алексею Оверчуку подписать указанное соглашение от имени России.

27 ноября президент РФ Владимир Путин заявил, что Россия не станет делать что-либо в ущерб надежным партнерам из стран СНГ и ЕАЭС на своем рынке, если европейские государства захотят возобновить сотрудничество. При этом глава государства добавил, что Москва готова вести диалог со всеми странами.

Ранее Африка нацелилась на расширение торговли с Россией.