Спецпредставитель Путина прибыл на переговоры с США по Украине

Дмитриев прибыл на встречу с делегацией США на второй день переговоров

Спецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев прибыл на переговорную площадку во второй день переговоров по урегулированию на Украине в Майами, передает ТАСС.

По словам корреспондента агентства, настрой чиновника, когда он в сопровождении охраны садился в автомобиль и отправлялся на переговоры, был позитивным.

20 декабря Дмитриев прибыл в Соединенные Штаты на переговоры со специальным представителем американского президента Стивеном Уиткоффом и зятем политика Джаредом Кушнером. В первый день, как рассказал спецпредставитель президента РФ, дискуссии были конструктивными. В воскресенье, 21 декабря, переговоры должны продолжиться.

Ранее в Кремле пошутили, что Дмитриев в Майами «пьет «Куба либре».