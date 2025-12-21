Пилипсон: Болгария стала плацдармом НАТО для подготовки к конфликту с Россией

Болгария стала одним из крупнейших плацдармов Североатлантического альянса в рамках подготовки к конфликту с Россией. Об этом заявил в интервью ТАСС директор второго европейского департамента МИД РФ Юрий Пилипсон.

«Болгария, к сожалению, превратилась в один из крупнейших плацдармов на восточном фланге НАТО в контексте подготовки к столкновению с Россией», — сказал он, комментируя планы НАТО по строительству новой военной базы в Болгарии.

Дипломат предупредил о сопутствующих рисках, которые грозят странам, предоставляющим свою территорию под базы НАТО.

В конце сентября российский посол в Болгарии Элеонора Митрофанова заявила, что болгарские власти намерены построить в стране крупнейшую военную базу НАТО. Дипломат отметила, что государства альянса не скрывают намерения проводить дальнейшую милитаризацию восточного фланга. Так, власти Болгарии планируют не только строительство базы НАТО по соглашению с Италией, но и закупки нового оружия, создание «коридоров военной мобильности» для «облегчения передвижения войск».

29 августа официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что НАТО продолжает ничем не обоснованную милитаризацию Европы, альянс дошел до Болгарии.

Ранее в МИД РФ обвинили ЕС и НАТО в готовности поставить мир на грань третьей мировой войны.