Лукашенко оценил возможность участия Узбекистана в ЕАЭС

Страны — члены Евразийского экономического союза (ЕАЭС) были бы рады видеть Узбекистан в качестве полноправного участника объединения, заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко. Об этом сообщает ТАСС.

По его словам, Ташкент движется в направлении, чтобы стать участником ЕАЭС, многое для этого делает.

«Но, согласитесь, было бы неплохо, если бы Узбекистан присоединился к нашей семье. Мы будем вам всегда рады», — добавил Лукашенко.

До этого президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев заявил, что следующее заседание Евразийского экономического союза ЕАЭС состоится в мае в Астане.

21 декабря в здании президентской библиотеки им. Ельцина в Санкт-Петербурге прошла встреча лидеров ЕАЭС. Политики обсудили в том числе вопросы развития единого рынка союза. В следующем году председательство в ЕАЭС перейдет к Казахстану.

ЕАЭС — международная организация, существующая с 2015 года. Ее деятельность сконцентрирована на экономическом сотрудничестве членов союза. Сейчас в него входят Армения, Белоруссия, Казахстан, Киргизия и Россия. Они используют единый таможенный тариф, а товары между странами-участницами перемещаются свободно, без декларирования и госконтроля.

