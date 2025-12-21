На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Лукашенко привез Путину обещанный подарок

Лукашенко привез в подарок Путину картину с пейзажами Валаама
Гавриил Григоров/РИА Новости

Президент Александр Лукашенко привез в подарок российскому коллеге Владимиру Путину обещанную картину, рассказала пресс-секретарь белорусского лидера Наталья Эйсмонт в эфире «Первого канала». Ее цитирует РИА Новости.

Эйсмонт отметила, что белорусская сторона ждала именно приезда в Санкт-Петербург, чтобы подарить Путину к прошедшему дню рождения картину с пейзажами Валаама.

«Ту самую масштабную, красивую, с белорусской душой нарисованную специально для президента России картину мы привезли», — сказала пресс-секретарь Лукашенко.

Она добавила, что специально для лидера РФ полотно написал белорусский художник Маслеников.

Осенью Эйсмонт сообщила, что Лукашенко подготовил подарок к дню рождения Путина 7 октября, однако не передал его во время саммита СНГ (Содружества Независимых Государств — международной организации, куда входят РФ, Киргизия, Армения, Азербайджан, Белоруссия, Казахстан и Молдавия) в Душанбе. Полотно президент Белоруссии собирался передать лично.

Летом этого и прошлого года политики вместе посетили остров Валаам. Они побывали в том числе в Смоленском скиту Спасо-Преображенского Валаамского ставропигиального мужского монастыря.

Ранее Лукашенко собрал картошку для Путина.

