В МИД опровергли сообщения о переговорах России и Южной Кореи

Захарова опровергла сообщения о переговорах с Южной Кореей по КНДР

Публикации СМИ об «официальных переговорах» Москвы с южнокорейской стороной по «ядерной программе КНДР» являются информационными вбросами, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова. Об этом сообщается на сайте внешнеполитического ведомства.

Захарова отметила, российская сторона не проводит каких-либо консультаций с южнокорейской стороной, а также не обсуждает с Сеулом затрагивающие двусторонние отношения Северной и Южной Кореи или ядерные программы.

По ее словам, налицо попытка выдать зарубежную поездку делегации МИД Республики Корея в Москву по приглашению российских научных кругов за некие официальные переговоры.

21 декабря агентство News1 сообщило, что правительство Республики Корея впервые за долгое время провело закрытые консультации с РФ, обсудив комплекс актуальных вопросов, связанных с ядерной программой КНДР.

По их информации, представитель МИД Республики Корея посетил Москву и провел закрытую встречу с послом по особым поручениям МИД России Олегом Бурмистровым.

Ранее новый президент Южной Кореи Ли Чжэ Мён распорядился немедленно восстановить каналы межкорейского диалога.