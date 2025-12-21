На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

В МИД опровергли сообщения о переговорах России и Южной Кореи

Захарова опровергла сообщения о переговорах с Южной Кореей по КНДР
true
true
true
close
Алексей Куденко/РИА Новости

Публикации СМИ об «официальных переговорах» Москвы с южнокорейской стороной по «ядерной программе КНДР» являются информационными вбросами, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова. Об этом сообщается на сайте внешнеполитического ведомства.

Захарова отметила, российская сторона не проводит каких-либо консультаций с южнокорейской стороной, а также не обсуждает с Сеулом затрагивающие двусторонние отношения Северной и Южной Кореи или ядерные программы.

По ее словам, налицо попытка выдать зарубежную поездку делегации МИД Республики Корея в Москву по приглашению российских научных кругов за некие официальные переговоры.

21 декабря агентство News1 сообщило, что правительство Республики Корея впервые за долгое время провело закрытые консультации с РФ, обсудив комплекс актуальных вопросов, связанных с ядерной программой КНДР.

По их информации, представитель МИД Республики Корея посетил Москву и провел закрытую встречу с послом по особым поручениям МИД России Олегом Бурмистровым.

Ранее новый президент Южной Кореи Ли Чжэ Мён распорядился немедленно восстановить каналы межкорейского диалога.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
 
Теперь вы знаете
Где в России вкусно поесть: 10 направлений для гастротуризма
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами