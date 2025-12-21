Гуменник назвал золото чемпионата России не самой ценной медалью

Двукратный победитель финала Гран-при России по фигурному катанию Петр Гуменник в эфире Первого канала назвал золото чемпионата России не самой запоминающейся медалью.

«Все медали были непростые, но самой запоминающейся является серебряная. Я был расстроен, когда у нас с Женей Семененко были одинаковые баллы. Макс сказал, что расстройство пройдет, а такой уникальный случай останется в истории. Так и произошло», — сказал Гуменник.

Гуменник впервые в карьере одержал победу в мужском одиночном катании на чемпионате России в Санкт-Петербурге. За два проката короткой и произвольной программы Гуменник получил 304,95 балла и занял первое место.

Фигурист чисто исполнил четверной флип, лутц и риттбергер. Продолжил двойным тулупом, исполнил чистый четверной сальхов + двойной аксель. Завершил выступление двойным лутцом и тройным риттбергером без единой ошибки.

Второе место занял Евгений Семененко, заработав 296,80 балла. Третьим стал Марк Кондратюк с 281.08 балла.

