Интрига с официальным переводом на английский язык высказывания президента России Владимира Путина о «европейских подсвинках» получила разрешение — в Кремле использовали формулировку swine underlings.

Именно такой вариант зафиксирован в англоязычной версии сайта Кремля в стенограмме выступления главы государства на расширенной коллегии министерства обороны РФ когда Путин впервые употребил данный термин. Аналогичный перевод приведен и в официальной англоязычной стенограмме программы «Итоги года», где президенту задавали вопрос о значении этого выражения.

Иностранные журналисты столкнулись с трудностями перевода на английский язык слова «подсвинки». Так, журналист американского телеканала CNN Фредерик Плейтген признался, что хоть и использовал его в своих прямых включениях, но до сих пор не знает, что точно оно означает. Он отметил, что перевел это слово, как «маленькие свиньи или поросята».

17 декабря Путин принял участие в расширенном заседании коллегии министерства обороны страны. В ходе мероприятия он обратил внимание, что на Западе «людям вбивают в голову страхи» по поводу неизбежности столкновения с Москвой. При этом Путин назвал европейских политиков «подсвинками». Спустя два дня, во время прямой линии, глава государства объяснил, что под «подсвинками» не подразумевал никого конкретного в Евросоюзе, а говорил про группу лиц. Российский лидер подчеркнул, что никогда не позволяет себе переходить на личности.

Ранее в РФ заявили, что словосочетание «европейские подсвинки» может войти в словарь 2025 года как афоризм.