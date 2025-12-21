В Госдуме предположили, сколько россиян смогут выступить на ОИ-2026

Журова: на ОИ-2026 в Италии могут выступить от 15 до 20 россиян

Олимпийская чемпионка и депутат Госдумы Светлана Журова предположила примерное количество российских спортсменов, которые смогут принять участие в Олимпиаде 2026 года, передает РИА Новости.

«В идеале в зимних Олимпийских играх могли бы принять участие все получившие нейтральный статус и прошедшие квалификацию спортсмены. Но этого не будет. В Олимпиаде в Италии могут принять участие порядка 15 наших атлетов. Максимум — двадцать», — сказала Журова.

Некоторые международные федерации стали возвращать российским спортсменам право выступать на международной арене с российскими флагом и гимном. К примеру, это коснулось самбо, дзюдо и бокса, а сборная России по водному поло начнет выступать со своим флагом и гимном с 2026 года.

В марте 2022 года Международный олимпийский комитет (МОК) рекомендовал международным федерациям отстранить российских и белорусских спортсменов после начала СВО. В декабре 2023 года организация рекомендовала допустить представителей России на Олимпиаду-2024 в Париже в нейтральном статусе.

