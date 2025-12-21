В Госдуме предложили пересмотреть лимит на подарки учителям

Буцкая: лимит на стоимость подарка учителям до 3 тысяч рублей могут пересмотреть

Лимит на стоимость подарков учителям до трех тысяч рублей нужно пересмотреть. Об этом РИА Новости рассказала первый зампред комитета Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Татьяна Буцкая.

Она подчеркнула, что данная норма устарела, стоимость подарка в отношении врачей и учителей уже сейчас нужно пересматривать.

Буцкая добавила, что соответствующий законопроект находится в разработке.

По ее словам, лимит в три тысячи рублей был уместен в начале 2000-х, когда норма только была введена. Сегодня данное требование не отвечает экономическим реалиям.

В октябре в Минпросвещения допустили пересмотр лимита стоимости подарков и цветов для учителей. В ведомстве заявили, что предельную цену можно пересмотреть в случае положительного заключения антикоррупционной экспертизы и с учетом общей экономической ситуации. При этом в Минпросвещения обратили внимание на то, что обычный подарок до 3 тыс. руб. или цветы стали традицией, актом благодарности и знаком внимания в профессиональные праздники педагогов.

Ранее в Госдуме выступили против введения лимита стоимости подарка для учителя.