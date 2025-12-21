«Козел я»: российский фигурист о седьмом месте на ЧР

Фигурист Владислав Дикиджи резко прокомментировал свое выступление на чемпионате России. Его слова передает Sport24.
«Не знаю, чувствую спокойствие, внутреннее умиротворение. Успокоился уже немного. Что скажу о выступлении? Не знаю, козел я. Есть небольшая беда со спиной, надо долечить», — высказался Дикиджи.
Фигурист стал седьмым на чемпионате России, набрав 254,25 балла.
Гуменник впервые в карьере одержал победу в мужском одиночном катании на чемпионате России в Санкт-Петербурге. По итогу двух прокатов короткой и произвольной программы Гуменник получил 304,95 балла и занял первое место.
Фигурист чисто исполнил четверной флип, лутц и риттбергер. Продолжил двойным тулупом, исполнил чистый четверной сальхов + двойной аксель. Завершил выступление двойным лутцом и тройным риттбергером без единой ошибки.
Второе место занял Евгений Семененко, заработав 296,80 балла. Третьим стал Марк Кондратюк с 281.08 балла.
Ранее Гуменник назвал золото чемпионата России не самой ценной медалью.