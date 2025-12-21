«Козел я»: российский фигурист о седьмом месте на ЧР

Фигурист Дикиджи назвал себя «козлом» после седьмого места на чемпионате России

Фигурист Владислав Дикиджи резко прокомментировал свое выступление на чемпионате России. Его слова передает Sport24.

«Не знаю, чувствую спокойствие, внутреннее умиротворение. Успокоился уже немного. Что скажу о выступлении? Не знаю, козел я. Есть небольшая беда со спиной, надо долечить», — высказался Дикиджи.

Фигурист стал седьмым на чемпионате России, набрав 254,25 балла.

Гуменник впервые в карьере одержал победу в мужском одиночном катании на чемпионате России в Санкт-Петербурге. По итогу двух прокатов короткой и произвольной программы Гуменник получил 304,95 балла и занял первое место.

Фигурист чисто исполнил четверной флип, лутц и риттбергер. Продолжил двойным тулупом, исполнил чистый четверной сальхов + двойной аксель. Завершил выступление двойным лутцом и тройным риттбергером без единой ошибки.

Второе место занял Евгений Семененко, заработав 296,80 балла. Третьим стал Марк Кондратюк с 281.08 балла.

Ранее Гуменник назвал золото чемпионата России не самой ценной медалью.