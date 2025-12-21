Россиян призвали быть настороже из-за возможной подготовки ВСУ массированной атаки

России следует сохранять повышенную бдительность в предновогодние дни, поскольку Вооруженные силы Украины (ВСУ) могут готовить массированную атаку. Об этом заявил военный эксперт Василий Дандыкин в беседе с «Лентой.ру».

«Остаются предновогодние дни, надо быть крайне осторожными. Они на любой праздник стараются пакостить, не исключая 9 Мая. Особенно надо быть настороже с точки зрения охраны наших военных объектов, НПЗ и не только», — сказал Дандыкин.

Он допустил, что снижение активности ВСУ может быть связано с празднованием католического Рождества на Украине. При этом он подчеркнул, что следует быть готовыми ко всему как на суше, так и в Черном море.

До этого военный корреспондент Юрий Котенок заявил, что «пауза» ВСУ в атаках на российские регионы может быть признаком готовящегося масштабного налета. Военкор объяснил, что подобное поведение носит исключительно технический характер и никаких отношений к «жестам доброй воли» или желанию участвовать в деэскалации подобные «паузы» не имеют. По его мнению, после затишья, как правило, следует масштабный налет, сопряженный с попытками украинских дронов добраться до Москвы.

20 декабря военный обозреватель «Газеты.Ru» Михаил Ходаренок заявил, что в период новогодних каникул бдительность и боевая готовность армии РФ должны быть доведены до наивысших пределов, поскольку есть все основания полагать, что ВСУ готовят разные «подарки».

Ранее генерал-майор рассказал, стоит ли ждать перемирия на Украине к Новому году.