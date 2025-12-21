В Удмуртии в ДТП попал школьный мироавтобус с детьми

ГИБДД: семь человек пострадали в ДТП со школьным микроавтобусом в Удмуртии

На трассе Ижевск — Ува столкнулись школьный микроавтобус «Газ» и автомобиль Changan, в результате чего пострадали пятеро детей и двое взрослых. Об этом сообщила Госавтоинспекция Удмуртии.

Инцидент произошел на территории Увинского района возле деревни Точкогурт. По предварительным данным ГИБДД, водитель «Газели» нарушил правила дорожного движения: он попытался совершить обгон в неположенном месте, выехал на «встречку» и инициировал столкновение с Changan.

«В результате ДТП получили травмы и доставлены в медицинское учреждение семь человек, из них пять детей», — отмечается в сообщении.

Всего в «Газели» ехали семеро детей и двое взрослых сопровождающих.

При этом в региональном МЧС назвали другое число пострадавших.

«По данным медиков, пострадали 14 человек, из них 8 детей», — сообщили в ведомстве.

Два дня назад автобус с детьми попал в ДТП под Санкт-Петербургом. Авария произошла в Выборгском районе, когда желтое транспортное средство улетело в кювет между поселками Рябово и Красная Долина. При ДТП обошлось без серьезных травм, школьники не обращались за медицинской помощью. Судя по видео с места ДТП, после съезда с дороги автобус сбил несколько молодых деревьев и въехал в лес.

