В МИД Египта рассказали, когда может начаться второй этап соглашения по Газе

МИД Египта: второй этап соглашения по Газе может начаться в январе 2026 года

Переход ко второму этапу соглашения по сектору Газа может состояться в январе 2026 года, заявил министр иностранных дел Египта Бадр Абдель Аты. Об этом сообщает ТАСС.

Он также выразил надежду на то, что в январе начнется размещение палестинского комитета по управлению сектором Газа и работе над развертыванием международных сил по стабилизации.

7 декабря премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что первая часть мирного плана Трампа по урегулированию конфликта в секторе Газа уже практически реализована. По словам главы еврейского правительства, после возвращения последнего заложника начнется второй этап, в рамках которого пройдет разоружение ХАМАС и демилитаризация анклава.

13 октября президент США Дональд Трамп объявил об окончании конфликта в секторе Газа. При этом позднее он пригрозил тем, что ЦАХАЛ возобновит операцию в секторе Газа, если палестинское движение ХАМАС откажется разоружиться.

Ранее в ХАМАС заявили о готовности «заморозить» свой арсенал.