«Кошелек» Зеленского обнаружили в Израиле

Фигуранта дела о коррупции на Украине Миндича нашли в Израиле
Telegram-канал «Украинская правда»

Фигуранта уголовного дела о коррупции на Украине Тимура Миндича обнаружили в Израиле. Об этом пишет «Украинская правда».

«Журналисты издания «Украинская правда» обнаружили в Израиле бизнесмена Тимура Миндича, которого подозревают в коррупции в энергетической сфере и в отношении которого были введены санкции», — сообщает издание со ссылкой на своего корреспондента в Израиле.

По его информации, журналистам удалось снять Миндича на видео на территории Израиля.

Миндич является главным фигурантом коррупционного скандала, связанного с украинской госкомпанией «Энергоатом». Незадолго до обысков Миндич покинул Украину. Сообщалось, что он находится в Израиле.

Миндича называют «кошельком» президента Украины Владимира Зеленского за то, что он якобы участвовал в коррупционных схемах вместе с Зеленским. Миндича подозревают в том, что он брал подрядчиков «Энергоатома» откаты по 10–15% от суммы контракта, пользуясь ограничениями на фоне военного положения на Украине.

Депутат Верховной рады Алексей Гончаренко также сообщал, что против Миндича возбудили новое дело о госизмене.

Ранее стало известно, что Миндич сбежал с Украины незадолго до обысков.

