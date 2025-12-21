В посольстве РФ раскрыли судьбу задержанных в Тунисе российских пилотов

Экипаж вертолета Ми-26 из семи россиян и двух белорусов, застрявший в тунисском аэропорту Джерба, скоро сможет получить разрешение на вылет. Об этом «Газете.Ru» сообщили в посольстве РФ в стране.

В диппредставительстве объяснили, что проблема возникла, потому что у вертолета не было разрешения на перелет до следующего пункта назначения. Владеющая Ми-26 киргизская компания попросила дипломатов РФ о помощи. Несмотря на то, что разрешение на перелет до сих пор нет, посольству удалось достичь договоренности с властями Туниса: Ми-26 покинет республику в ближайшее время.

До этого стало известно, что власти страны уже третьи сутки удерживают в аэропорту экипаж вертолета Ми-26, состоящий из российских и белорусских летчиков, без официальных обвинений и объяснений причин. У них изъяли паспорта, из-за чего они не могут покинуть зону прилета. Борт выполнял гуманитарные и грузовые рейсы для ООН и следовал из Ливии в Алжир с технической посадкой для дозаправки.

