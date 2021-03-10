В России не выявили южноафриканского штамма коронавируса
Карина Казанцева
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В России не выявили южноафриканского штамма коронавируса, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова. Об этом пишет «Интерфакс».
«Южноафриканского вируса пока у нас нет. Мир не торопится делиться друг с другом новыми штаммами», — сказала Попова.
По ее словам, южноафриканские специалисты так и не передали российским коллегам образец мутации, поэтому ученые синтезируют его самостоятельно.
Ранее в Хорватии обнаружили заражения южноафриканским штаммом коронавируса.
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