В России не выявили южноафриканского штамма коронавируса, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова. Об этом пишет «Интерфакс».

«Южноафриканского вируса пока у нас нет. Мир не торопится делиться друг с другом новыми штаммами», — сказала Попова.

По ее словам, южноафриканские специалисты так и не передали российским коллегам образец мутации, поэтому ученые синтезируют его самостоятельно.

Ранее в Хорватии обнаружили заражения южноафриканским штаммом коронавируса.