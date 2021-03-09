В России подана заявка на регистрацию совместной с Китаем вакцины от COVID-19

В России подана заявка на регистрацию вакцины от коронавируса нового типа, разработанной китайской компанией CanSinoBiologics и российской Petrovax, заявил посол Китая в Москве Чжан Ханьхуэй. Об этом сообщает «Интерфакс».

По словам дипломата, в настоящее время препарат проходит третью фазу клинических исследований, уже зафиксированы «весьма положительные данные».

«Уже подана заявка на регистрацию, в настоящее время ожидается подтверждение со стороны соответствующих российских органов», — рассказал посол.

Ранее сообщалось, что создатели российской вакцины от COVID-19 «Спутник V» потребовали извинений от регулятора Евросоюза.

Россия стала первой страной в мире, зарегистрировавшей вакцину от COVID-19. Препарат был разработан НИЦЭМ имени Гамалеи совместно с Российским фондом прямых инвестиций и получил название «Спутник V».

Подробнее — на официальном сайте российской вакцины от коронавируса.