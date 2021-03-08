В ходе пожара на северо-востоке Москвы один человек пострадал
Максимс Краюшкинс
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При пожаре на северо-востоке Москвы пострадал один человек. Об этом говорится в сообщении на сайте столичного ГУ МЧС.
Согласно сообщению, в 01.37 мск поступила информация о пожаре в квартире на улице Енисейская 16/21.
«Происходило возгорание личных вещей и мебели. В 02.08 пожар ликвидирован», — говорится в сообщении.
Всего было спасено семеро человек, среди которых два грудных ребенка.
«Один из спасённых — пострадавший (из горящей квартиры), был передан медикам», — говорится в сообщении.
Площадь пожара не уточняется.
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