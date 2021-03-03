Глава ГУСК в Петербурге назначен замом Бастрыкина

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Александр Клаус Александр Клаус
Александр Клаус
Следственный комитет Российской Федерации

Начальник петербургского главка СК Александр Клаус был назначен на должность заместителя председателя Следственного комитета России Александра Бастрыкина. Об этом сообщает «Фонтанка.ру».

Соответствующий указ был подписан президентом России Владимиром Путиным.

Клаус занимал должность главы ГУСК в Санкт-Петербурге с 2014 года. До этого он занимал различные должности в ульяновской прокуратуре.

При этом Бастрыкин пока не отдал распоряжение о назначении исполняющего обязанности главы петербургского управления.