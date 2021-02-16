Четыре человека погибли в ходе крушения вертолета в США

В районе американских Виргинских островов потерпел крушение вертолет, четыре человека погибли. Об этом сообщает ABC News.

Согласно сообщению, экстренные службы получили информацию о крушении вертолета на западной оконечности острова Сент-Томас 00.14 по мск.

На месте крушения были обнаружены тела четырех погибших.

Информация о принадлежности вертолета и возможная причина крушения пока не приводятся.