Четыре человека погибли в ходе крушения вертолета в США

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Michael Debets/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

В районе американских Виргинских островов потерпел крушение вертолет, четыре человека погибли. Об этом сообщает ABC News.

Согласно сообщению, экстренные службы получили информацию о крушении вертолета на западной оконечности острова Сент-Томас 00.14 по мск.

На месте крушения были обнаружены тела четырех погибших.

Информация о принадлежности вертолета и возможная причина крушения пока не приводятся.