Исследование показало долю россиян, использующих сервисы для знакомств
Ника Пикекатлет
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Исследование платежной системы «Мир» ко Дню святого Валентина определило долю россиян, использующих сервисы для знакомств. Об этом сообщает РИА «Новости».
В опросе приняли участие 1200 человек старше 18 лет.
Всего когда-либо использовали сайты или приложения для знакомств 32% опрошенных. При этом онлайн-знакомствами пользовались 33% респондентов мужского пола и 30% — женского. Однако успешным опыт такого поиска пары считают 47% женщин и 44% мужчин.
Сервисы для знакомств больше всего популярны в южных регионах России — 37% пользователей.
Кроме того, в период пандемии интерес к онлайн-знакомствам снизился — 45% респондентов заявили, что за год стали посещать такие сервисы реже.
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