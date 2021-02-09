Метеорологи ожидают сильных морозов в Европейской России

В Европейской России сильные морозы могут сохраняться до конца зимы. Об этом заявил научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд, передает РИА «Новости».

При этом он отметил, что в феврале редко бывают сильные морозы, в последний раз такое наблюдалось в 2006 году.

По его словам, существуют прогнозы, которые могут показать степень неоднородности погоды. Так, когда индексы циркуляции различных атмосферных образований находятся в противофазе, то это говорит о том, что будет неоднородный сезон — будут периоды потепления и периоды похолодания.

«Раз неоднородность, то будет еще похолодание», — резюмировал Вильфанд.

Ранее синоптики предупредили о новой погодной аномалии.