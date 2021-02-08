Песков: рост иммунитета к COVID в мире позволит жить «с открытым забралом» уже летом

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков ответил на вопрос, когда население планеты сможет вернуться к ритму жизни до пандемии коронавируса. Об этом сообщает ТАСС.

По его словам, доля людей, у которых выработался иммунитет к коронавирусу, летом составит около 60%.

«Я думаю, что к середине лета, то есть август уже будет, что называется, с открытым забралом», — уточнил Песков.

Представитель Кремля подчеркнул, что, по расчетам специалистов, именно уровень в 60% населения Земли с иммунитетом необходимо для возвращения к обычному ритму жизни. Он добавил, что иммунитет при этом может быть выработан как естественным, так и искусственным путем.

Ранее Песков прокомментировал публикацию статьи об эффективности российской вакцины от коронавируса «Спутник V» в журнале The Lancet. Кроме того, инфекционист Сергей Вознесенский заявил, что Россия приближается к рубежу, после которого показатели заболеваемости COVID-19 будут снижаться.

Всего в мире с начала пандемии зарегистрировано более 106,5 млн заболевших, свыше 78,2 млн человек выздоровели, а более 2,3 млн пациентов умерли. В России выявили более 3,9 млн человек с COVID-19. РФ была первой страной в мире, зарегистрировавшей вакцину от COVID-19. Препарат был разработан НИЦЭМ имени Гамалеи совместно с Российским фондом прямых инвестиций. Его назвали «Спутник V». 15 октября президент России Владимир Путин рассказал о регистрации второй вакцины от COVID-19, которая получила название «ЭпиВакКорона». Ее разработал новосибирский центр «Вектор».