В ОП прокомментировали «замораживание» акций протеста Навального до весны

Член Общественной Палаты РФ, директор Института проблем демократии Максим Григорьев в разговоре с «Газетой.Ru» прокомментировал решение штаба Навального отложить проведение акций протеста до весны. По его мнению, это попытка сохранить хорошую мину при плохой игре.

«На мой взгляд, всё очень просто — все эти протестные мероприятия и так были не очень большими, по сравнению с теми, что были прошлым летом. Они идут на спад сейчас, это совершенно очевидно. Даже если в день, когда был приговор Навальному, — ну, сколько в Москве к суду вышло, человек 300-400? Ну, какое-то очень небольшое количество людей. Во многих регионах вообще никто не вышел.

Очевидно, если они будут это продолжать, то количество людей будет просто минимальным. Соответственно, это хорошая мина при плохой игре. Они сворачивают, потому что не могут обеспечить мало-мальское присутствие людей. Ответ совершенно очевиден», — заявил эксперт.