В МВД отчитались о ситуации с продажей фальшивых вакцин от COVID-19

МВД России рассказало о ситуации с продажей фальшивых вакцин от коронавируса в стране. Об этом сообщает ТАСС.

В пресс-центре ведомства подчеркнули, что такие заявления пока не поступали.

При этом там добавили, что в противном случае сотрудники будут принимать соответствующие меры в отношении злоумышленников.

Ранее Роскачество обратилось к россиянам с призывом не покупать вакцины от COVID-19 через интернет.

Всего в мире с начала пандемии зарегистрировано более 100,6 млн заболевших, свыше 72,5 млн человек выздоровели, а более 2 млн пациентов умерли. В России выявили более 3,7 млн человек с COVID-19. РФ была первой страной в мире, зарегистрировавшей вакцину от COVID-19. Препарат был разработан НИЦЭМ имени Гамалеи совместно с Российским фондом прямых инвестиций. Его назвали «Спутник V». 15 октября президент России Владимир Путин рассказал о регистрации второй вакцины от COVID-19, которая получила название «ЭпиВакКорона». Ее разработал новосибирский центр «Вектор».