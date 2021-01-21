В Подмосковье от коронавируса привились 40 тысяч человек, сообщил губернатор региона Андрей Воробьев. Об этом пишет ТАСС.

«Привито порядка 40 тысяч человек, в день 4-5 тысячи мы прививаем», — сказал Воробьев.

В регионе коронавирусом заразился 181 991, выздоровели 141 779, скончался 3 411 человек.

Россия была первой страной в мире, зарегистрировавшей вакцину от COVID-19. Препарат был разработан НИЦЭМ имени Гамалеи совместно с Российским фондом прямых инвестиций. Его назвали «Спутник V».

Ранее глава РФПИ Кирилл Дмитриев заявил, что Мексика в ближайшее время зарегистрирует российскую вакцину «Спутник V».