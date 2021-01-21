В инсультную сеть Москвы вошла больница имени Ерамишанцева

В российской столице продолжает расширяться инсультная сеть, созданная на базе региональных сосудистых центров в крупнейших столичных многопрофильных клиниках, и теперь экстренная высокотехнологичная помощь при остром нарушении мозгового кровообращения также оказывается в городской клинической больнице им. А.К. Ерамишанцева, рассказала в четверг вице-мэр по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

«Таким образом, инсультная сеть Москвы включает уже 12 стационаров, расположенных практически во всех округах столицы. Расширение сети повысит доступность для жителей столицы экстренной высокотехнологичной медицинской помощи при инсульте», — отметила Ракова.

Она напомнила, что при сосудистой катастрофе оперативность играет ключевую роль.

«Объединение медучреждений в инсультную сеть позволяет быстро получать информацию о том, где находится ближайший свободный ангиограф – цифровой рентгеновский аппарат для диагностики сердечно-сосудистой системы – и в кратчайшие сроки доставить туда пациента. С момента приезда скорой до операции проходит не больше часа», – рассказала вице-мэр.

Благодаря приобретению нового современного ангиографического комплекса теперь можно проводить внутрисосудистое ультразвуковое исследование и определять размеры и расположение тромба, а также оценивать уровень кровяного давления на всем протяжении поврежденной артерии. Эти данные необходимы для принятия врачами решения о способе извлечения тромба.

С помощью нового ангиографа уже провели более десяти успешных операций по удалению тромбов из крупных артерий головного мозга у пациентов с ишемическим инсультом.

Результатом расширения инсультной сети станет повышение доступности для жителей столицы экстренной высокотехнологичной медицинской помощи при инсульте. С момента приезда скорой до операции проходит не больше часа.

Инсультная сеть была создана в столице в 2017 году по аналогии с действовавшей инфарктной сетью. В ее центрах всегда есть готовые операционные, куда пациента с инсультом могут доставить для экстренного вмешательства.