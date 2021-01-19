В Минпросвещения рассказали о ситуации с коронавирусом в российских школах
Катерина Медведева
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Ситуация с коронавирусом в школах во всех регионах России остается стабильной, сообщает Минпросвещения в Telegram-канале.
«По последним данным, процент школ, закрывшихся на карантинные мероприятия, остается без изменений — всего лишь 0,03%», — говорится в публикации.
Так, карантинные меры в связи с эпидемиологической ситуацией сохраняются в 11 школах в 6 регионах.
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