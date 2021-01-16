Роспотребнадзор рассказал о механизме защиты от коронавируса

Плавное снижение титров антител спустя несколько месяцев, после того, как человек переболел коронавирусом, не говорит об отсутствии у него защиты к инфекции. Об этом сообщается на сайте Роспотребнадзора.

«Даже при минимальном уровне гуморального иммунитета есть клеточный иммунитет и память клеток, которые эффективно защищают», — говорится в сообщении ведомства.

В Роспотребнадзоре отметили, что научные исследования в данной области продолжаются.

Согласно последним данным оперативного штаба по мониторингу ситуации с COVID-19, в России выявлен 3 520 531 случай коронавируса. За весь период от инфекции скончались 64 495 пациентов, вылечились 2 909 680 человек.

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