Латвия назвала условие использования российской вакцины «Спутник V»

Латвия будет готова рассмотреть возможность использования российской вакцины от коронавируса «Спутник V», если ее утвердит Евросоюз. Такое заявление сделал глава Минздрава Латвии Даниэль Павлютс, передает РИА «Новости».

Журналист задал министру вопрос, возможно ли в Латвии использование этого препарата. Павлютс ответил, что «на данном этапе — определенно нет».

Он заявил, что российская вакцина от COVID-19 не была проверена в лабораториях организаций стран ЕС и партнеров, которым «Латвия доверяет и с которыми сотрудничает».

«И насколько мне известно, параметры по разработке и клиническим испытаниям не были предоставлены в достаточном объеме для использования этой вакцины на территории ЕС. Если же ее зарегистрируют в ЕС, я не вижу проблемы. Мы будем пользоваться теми вакцинами, что утвердит Евросоюз. И больше всего мы ждем вакцины от AstraZeneca», — рассказал Павлютс.

РФ была первой страной в мире, зарегистрировавшей вакцину от COVID-19. Препарат был разработан НИЦЭМ имени Гамалеи совместно с Российским фондом прямых инвестиций. Его назвали «Спутник V». 15 октября президент России Владимир Путин рассказал о регистрации второй вакцины от COVID-19, которая получила название «ЭпиВакКорона». Ее разработал новосибирский центр «Вектор».

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