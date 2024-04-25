Газета.Ru в Telegram
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В Пентагоне признали, что Украина может применить ATACMS для ударов по Крыму

NT: в Пентагоне признали, что Украина может атаковать Крым ракетами ATACMS

close
100%
Defense Ministry/Global Look Press

Вооруженные силы Украины (ВСУ) могут использовать недавно поставленные ракеты ATACMS большей дальности для ударов по Крыму. Об этом сообщает газета New York Times со ссылкой на чиновников Пентагона.

По их информации, украинская сторона может использовать недавно поставленную ракетную систему большой дальности для эффективных атак на Крым.

В публикации подчеркнули, что цель использования систем большей дальности — «усиление давления» на полуостров.

Накануне в Кремле отреагировали на передачу дальнобойных ракет США Украине. По мнению пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, американские транши не смогут изменить ход спецоперации. Он обратил внимание, что Россия одержит победу в конфликте, а у Украины из-за этого потеряет еще больше бойцов. Представитель Кремля обратил внимание, что США продолжают подливать масло в огонь, поставляя ATACMS для ВСУ.

Ранее в Пентагоне раскрыли количество поставленного Украине оружия с начала спецоперации.

Все новости на тему:
Операция на Украине
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами