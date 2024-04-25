В Пентагоне признали, что Украина может применить ATACMS для ударов по Крыму

Вооруженные силы Украины (ВСУ) могут использовать недавно поставленные ракеты ATACMS большей дальности для ударов по Крыму. Об этом сообщает газета New York Times со ссылкой на чиновников Пентагона.

По их информации, украинская сторона может использовать недавно поставленную ракетную систему большой дальности для эффективных атак на Крым.

В публикации подчеркнули, что цель использования систем большей дальности — «усиление давления» на полуостров.

Накануне в Кремле отреагировали на передачу дальнобойных ракет США Украине. По мнению пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, американские транши не смогут изменить ход спецоперации. Он обратил внимание, что Россия одержит победу в конфликте, а у Украины из-за этого потеряет еще больше бойцов. Представитель Кремля обратил внимание, что США продолжают подливать масло в огонь, поставляя ATACMS для ВСУ.

Ранее в Пентагоне раскрыли количество поставленного Украине оружия с начала спецоперации.