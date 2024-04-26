Российские военные нанесли крупное поражение ВСУ, значительно продвинувшись в зоне специальной операции в последние недели. Об этом заявил британский аналитик Александр Меркурис на своем YouTube-канале.

Эксперт подчеркнул, что за последние недели Украина лишилась нескольких населенных пунктов на Донбассе.

«Можно понять, почему в результате происходящих на фронте событий возникает беспокойство, недовольство и гнев у украинских солдат», — отметил он.

До этого Меркурис заявлял, что ВСУ оставляют позиции под Авдеевкой, даже если не находятся под огнем со стороны России. Он отметил, что это указывает на не лучшее положение ВСУ на данном участке фронта.

Кроме того, украинцы стали чаще дезертировать и отказываться выполнять приказы командования. Это, считает эксперт, может привести к краху украинской обороны.

Ранее военный эксперт рассказал о провальной попытке ВСУ прорвать оборону под Тернами.