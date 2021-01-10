«Британский» штамм коронавируса выявили в Иране

Министр здравоохранения Ирана Саид Намаки заявил о выявлении в стране «британского» штамма коронавируса. Об этом сообщает РИА «Новости».

Он отметил, что положительный результат анализов получили четыре человека.

Министр уточнил, что пациенты являются членами одной семьи. Недавно они вернулись из Европы.

Ранее 5 января «британский» штаммом COVID-19 обнаружили у приехавшего из Британии гражданина. Всего в стране зафиксировано пять случаев заражения.

14 декабря глава Минздрава Великобритании Мэтт Хэнкок сообщил, что британские ученые выявили новый, мутировавший, тип коронавируса, который распространяется быстрее известных штаммов. Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заявил, что новая мутация коронавируса на 70% заразнее, чем другие виды вируса. В дальнейшем в стране объявили национальный локдаун.

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