«Никто в здравом уме не бежит в Белоруссию». Почему польский судья попросил у Лукашенко убежище Польский судья Шмидт попросил убежище в Белоруссии

Варшавский судья во время отпуска сбежал в Белоруссию, где обвинил польские власти в преследованиях и угрозах и попросил у Александра Лукашенко политическое убежище. Чиновник утверждает, что официальные лица республики «ведут страну к войне». В Польше шокированы произошедшим и не могут поверить, что кто-то «в здравом уме» мог сбежать в Белоруссию.

Гонения и информационная блокада

Польский судья Томаш Шмидт попросил политическое убежище в Белоруссии. Об этом он написал в своем Telegram-канале.

«Ввиду несогласия с политикой и действиями властей вынужденно покинул родную страну и в настоящее время нахожусь в Беларуси. Подвергался преследованиям и угрозам за самостоятельную политическую позицию», — заявил Шмидт.

Он добавил, что протестует против властей Польши, «которые под влиянием США и Великобритании ведут страну к войне».

«Народ Польши выступает за мир и добрососедские отношения с Беларусью и Россией. Именно поэтому я нахожусь в Минске и готов рассказать правду», — заключил он.

По словам мужчины, в Польше установлена информационная блокада, поэтому «единственный способ получить правдивую информацию — пользоваться Telegram».

«Охрана и опека» Лукашенко

Шмидт дал пресс-конференцию в Минске. По данным РИА Новости, судья находится в Белоруссии уже около недели. Во время выступления перед журналистами он сообщил, что является судьей второго отделения Воеводского административного суда Варшавы, а в прошлом возглавлял юридический отдел в Национальном совете судей Польши и занимал «различные должности в судебной системе и органах юстиции». Шмидт публично отказался от своей должности и попросил у президента Александра Лукашенко убежище. При этом он отметил, что в данный момент это неофициальная просьба.

По мнению мужчины, именно в Белоруссии он может себя чувствовать безопасно, а также публично высказывать свою позицию.

«Если я стану целью для польских, американских или британских спецслужб — они решают такие дела немного другими способами. Это может быть автокатастрофа, самоубийство, другие [способы]. Если я хочу жить, то для меня возвращение является невозможным», — заявил судья.

Шмидт полагает, что на родине его могут обвинить в шпионаже пользу Белоруссии, России и «даже Китая», представить наркоманом или распространить информацию о его долгах и разводе с женой. Польский чиновник надеется, что Лукашенко предоставит ему «охрану и опеку».

«Честно скажу, что я в шоке»

Министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский заявил, что пока что не знает подробностей произошедшего, но «вопрос абсолютно возмутительный».

«Я пока знаю столько же, сколько и вы. Я честно скажу, что я в шоке... кажется, что это кто-то, кто был участником политического хейтерства во время предыдущей власти», — сказал чиновник.

Глава МИДа добавил, что у них уже был «предыдущий предатель». Случай Шмидта напомнил эту ситуацию.

«Если кто-то выбирает Белоруссию, то это указывает, в чьем интересе он действовал на протяжении многих лет в Польше», — отметил министр национальной обороны Владислав Косиняк-Камыш.

По данным Polsatnews, Агентство внутренней безопасности Польши инициировало проверку с целью выяснить, к какому объему секретной информации имел доступ Шмидт.

Согласно материалу, сотрудники правоохранительных органов страны уже возбудили уголовное дело в отношении судьи, подозревая, что он сотрудничал с иностранной разведкой. Национальная прокуратура Польши тоже начала расследование.

Советник польского президента Станислав Жарин написал в соцсетях, что Шмидт «станет звездой пропаганды России и Белоруссии». Он утверждает, что судья участвует в гибридной войне против Польши. По мнению Жарина, Шмидт предал страну.

«Я не знаю, от чего убегает Томас Шмидт. В прошлом подобные действия совершали те, кто боялся ответственности за свои действия в Польше. Никто в здравом уме не бежит в Беларусь, чтобы стать марионеткой в руках Путина и Лукашенко», — заявил советник.

На фоне происходящего Воеводский административный суд Варшавы выступил с заявлением, в котором сообщил, что с 22 апреля по 10 мая Шмидт находился в отпуске. Председатель суда не получал от мужчины информации об отставке с должности.