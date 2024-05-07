Первый пилотируемый корабль Starliner может отправиться к МКС в ближайшее время

Запуск первого пилотируемого космического корабля CST-100 Starliner компании Boeing к Международной космической станции (МКС), который был отложен после отмены запланированного старта 6 мая, может произойти до конца текущей недели. Об этом сообщил Стив Стич, руководитель коммерческой программы полетов НАСА, на пресс-конференции, которая транслировалась на веб-сайте НАСА.

«У нас есть возможность провести запуск во вторник, 7 мая, в 22:11 по восточному побережью (05:11 мск 8 мая). Также есть несколько возможностей для запуска в конце недели — в пятницу и субботу. В пятницу старт возможен в 21:00 по восточному побережью (4:00 мск в субботу)», — сказал он.

Стич отметил, что «в течение следующих 24 часов самое важное — изучить всю доступную информацию, выяснить причины неисправности и проанализировать работу клапанов». «После этого мы примем решение о дальнейших шагах и отправимся в полет, когда будем готовы», — добавил он, подчеркнув, что нет гарантий относительно точной даты и времени запуска.

Напомним, что запуск CST-100 Starliner с мыса Канаверал во Флориде был отменен в понедельник после того, как экипаж уже занял свои места на борту корабля.

Решение было вызвано проблемами с клапаном ракеты-носителя Atlas V компании United Launch Alliance (ULA).

В состав экипажа входят астронавты NASA Бутч Уилмор и Сунита Уильямс. Их задачей было провести неделю на МКС, после чего Starliner должен был вернуть их на Землю, совершив мягкую посадку на полигоне Уайт-Сэндс в Нью-Мексико. Главной целью полета было проверить способность корабля доставлять экипажи на космическую станцию и обратно.

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