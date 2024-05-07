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Россиянам назвали самый выгодный для отпуска летний месяц

«Работа.ру»: наиболее выгодным для отпуска месяцем лета оказался июль

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bledans/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Самым выгодным для отпуска летним месяцем является июль, так как в нем много рабочих дней. Об этом сообщила директор по персоналу и организационному развитию сервиса «Работа.ру» Юлия Санина в интервью РИА Новости.

«Если рассматривать период с июня по август 2024 года, то самым выгодным месяцем для использования отпуска будет июль, а менее выгоден июнь», — сказала эксперт.

По ее словам, выгодные и невыгодные месяцы для отдыха определяются количеством рабочих дней. Чем их меньше в месяце, тем менее выгодно брать отпуск в этот период, пояснила Санина.

Она отметила, что стоимость рабочего дня в разных месяцах может отличаться. В месяцы, где меньше рабочих дней, невыгодно брать отпуск, потому что цена рабочего дня может быть выше среднедневного заработка. И, напротив, чем больше в месяце рабочих дней, тем выгоднее использовать отпуск в этот месяц.

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