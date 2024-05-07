Газета.Ru в Telegram
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В Москве выпал майский снег

В Москве и области выпал первый майский снег

В преддверии утра в Москве и области выпал первый майский снег. Социальные сети, паблики и Telegram-каналы делятся фото и видео нетипичного для месяца явления.

На улице сейчас около +2 °С, а днем синоптики обещают незначительное повышение температуры с порывами ветра до 14 м/с.

Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд сообщил о заморозках во всех регионах ЦФО с 7 по 9 мая.

Он отметил, что в указанный период весь Центральный федеральный округ столкнется с низкими температурами, а также возможны небольшие осадки в виде снега и образование снежного покрова на севере Московской области, а также в Ярославской и Костромской областях.

Специалист также уточнил, что во вторник в Москве температура будет значительно ниже обычной, примерно на 6-7 градусов. Это связано с тем, что Москва находится между двумя барическими образованиями: на востоке — циклон, а на западе — антициклон. Между ними с севера поступают холодные воздушные массы со значительной скоростью, что приводит к ожидаемым осадкам, включая дождь и мокрый снег.

Ранее россиян призвали готовиться к экстремальной жаре и засухам.

Все новости на тему:
Морозы в России
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами