В Москве выпал майский снег

В преддверии утра в Москве и области выпал первый майский снег. Социальные сети, паблики и Telegram-каналы делятся фото и видео нетипичного для месяца явления.

На улице сейчас около +2 °С, а днем синоптики обещают незначительное повышение температуры с порывами ветра до 14 м/с.

Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд сообщил о заморозках во всех регионах ЦФО с 7 по 9 мая.

Он отметил, что в указанный период весь Центральный федеральный округ столкнется с низкими температурами, а также возможны небольшие осадки в виде снега и образование снежного покрова на севере Московской области, а также в Ярославской и Костромской областях.

Специалист также уточнил, что во вторник в Москве температура будет значительно ниже обычной, примерно на 6-7 градусов. Это связано с тем, что Москва находится между двумя барическими образованиями: на востоке — циклон, а на западе — антициклон. Между ними с севера поступают холодные воздушные массы со значительной скоростью, что приводит к ожидаемым осадкам, включая дождь и мокрый снег.

Ранее россиян призвали готовиться к экстремальной жаре и засухам.