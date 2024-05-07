Владельцы «Макфы» предложили выкупить компанию

Владельцы производителя макаронных изделий «Макфа» предложили выкупить акции своей компании. Об этом сообщил адвокат Игорь Трунов в интервью РБК.

По словам юриста, в рамках мирового соглашения нынешний владелец купит предприятие, а государство войдет в его управление.

«Ежегодно 1 млрд рублей будет направляться на благотворительные цели, связанные со специальной военной операцией», — сказал Трунов, отметив, что планируется привлечь Росимущество в качестве третьего лица.

Адвокат сообщил, что переход «Макфы» под управление государства может стать причиной остановки производства из-за санкций и проблем с обслуживанием импортной техники, что грозит дефицитом хлебобулочных изделий в регионе.

Отмечается, что на предприятии занято 6000 человек

В начале апреля сообщалось, что судебный пристав-исполнитель арестовал активы на 100 трлн рублей в качестве обеспечения иска Генпрокуратуры об изъятии имущества компании «Макфа». Позже суд разрешил производителю макаронных изделий проводить расчеты с поставщиками для обеспечения текущей деятельности, несмотря на арест активов.

Ранее государство изъяло предприятия крупнейшего в России производителя вина.