США уничтожили беспилотник хуситов над Красным морем

Вооруженные силы Соединенных Штатов устранили беспилотный летательный аппарат, принадлежащий мятежникам из группировки «Ансар Аллах», над Красным морем. Об этом сообщило Центральное командование Вооруженных сил США (CENTCOM) в своем аккаунте в социальной сети Х.

«Примерно в 10:47 по местному времени в Сане (время Москвы) 6 мая 2024 года силы CENTCOM <...> уничтожили один беспилотник, запущенный иранскими террористами-хуситами над Красным морем», — говорится в заявлении.

Командование заявляет, что беспилотник представлял непосредственную опасность для военных кораблей США и торговых судов в этом регионе.

После обострения конфликта между Палестиной и Израилем в секторе Газа движение «Ансар Аллах» из Йемена (хуситы) заявило, что их вооруженные силы будут атаковать территорию Израиля и не позволят судам, связанным с ним, проходить через воды Красного моря и пролива Баб-эль-Мандеб, пока военная операция в Газе не будет прекращена. С середины ноября прошлого года хуситы осуществили атаки на множество гражданских судов в Красном море и Аденском заливе.

Ранее сообщалось, что хуситы хотят утопить Запад в «болоте кризиса» вокруг Красного моря.