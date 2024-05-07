В Минске отметили наращивание военного потенциала Польши и Прибалтики

Белоруссия отмечает наращивание военного потенциала в Польше и Прибалтике и принимает необходимые меры для защиты своей независимости. Об этом заявил глава белорусского МИД Сергей Алейник в интервью РИА Новости.

«Мы видим совершенно очевидную милитаризацию нашего приграничного пространства. Мы видим наращивание военных потенциалов, наступательных военных потенциалов как со стороны Польши, так и со стороны Прибалтики», — сказал Алейник.

По его словам, Минск весьма озабочен данными тенденциями и старается принимать адекватные меры реагирования для обеспечения защиты независимости государства и поддержания обороноспособности.

До этого начальник по идеологической работе минобороны Белоруссии Леонид Касинский заявил, что приобретаемое Польшей наступательное вооружение предназначено для уничтожения инфраструктуры на территории других стран.

В апреле экс-замминистра национальной обороны Польши генерал Вальдемар Скшипчак высказал идею о создании минных заграждений на границе с Россией и Белоруссией.

Ранее в минобороны Польши высказались о размещении ядерного оружия на территории республики.