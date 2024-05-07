В МИД Белоруссии заявили об обеспокоенности враждебной риторикой Запада

Россия и Белоруссия обеспокоены ростом военной активности и риторики со стороны Запада. Об этом в беседе с РИА Новости заявил глава МИД Белоруссии Сергей Алейник.

«Риторика (Запада. — Прим. ред.) сегодня, она весьма и весьма активна и весьма и весьма враждебна. Какие будут действия — покажет время. В любом случае мне кажется, что та военная активность, которую мы сегодня наблюдаем, она не может не вызывать озабоченность», — подчеркнул он.

До этого британский эксперт Александр Меркурис в своем YouTube-канале заявил, что Москва четко дала понять о том, что ввод войск государств НАТО на Украину приведет к вооруженному конфликту с Россией.

По словам эксперта, Москва уже дает ответ. Российская армия начинает учения с применением тактического ядерного оружия и готовится к возможному развертыванию на Украине войск Запада. Меркурис отметил, что Россия четко дала понять, что если такое развертывание все же произойдет, то начнутся военные действия против НАТО.

Ранее Зеленского предупредили, что он ведет Украину к поражению.