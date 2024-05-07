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Режим ЧС в одном из районов Бурятии

В Муйском районе Бурятии ввели режим ЧС из-за лесных пожаров

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ФБУ «Авиалесоохрана»/РИА «Новости»

Режим чрезвычайной ситуации ввели в Муйском районе Бурятии из-за лесных пожаров. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на республиканское агентство лесного хозяйства.

«В связи со сложившейся ситуацией в Муйском районе ввести режим ЧС», — говорится в сообщении.

В Муйском районе на утро вторника идет тушение нескольких лесных пожаров. Также идут работы по тушению возгораний в Еравнинском и Хоринском районах.

Причиной большинства пожаров является неосторожное обращение с огнем.

До этого в Братском районе Иркутской области 6 мая ввели режим чрезвычайной ситуации из-за пожаров, начавшихся в дачном кооперативе и перекинувшихся на другие дома. Из-за опасности распространения огня началась эвакуация дачников, для которых подготовили автобус, но многие выезжают на своих автомобилях. На месте работали сотрудники МЧС и добровольцы, занимающиеся тушением огня.

Несколько часов назад сообщалось, что пожарные ликвидировали открытое горение в семи садовых товариществах в районе города Вихоревки Иркутской области и 35-го километра трассы ТулунБратск.

Ранее в Рязанской области загорелась усадьба.

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