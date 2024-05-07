Россияне рассказали, какие военные фильмы планируют смотреть на майских праздниках

Для 67% россиян стало традицией пересматривать военные фильмы на майские праздники. Это показал опрос, проведенный коммуникационным агентством «ПРО Бренд», с результатами которого ознакомилась «Газета.Ru».

Для 67% россиян стало традицией пересматривать военные фильмы на майские праздники. Однако и есть те, кто решил отказаться от просмотра кинокартин о войне в эти выходные (18%). Оставшиеся 15% — еще не определились.

Как следует из исследования, самыми востребованными оказались советские художественные фильмы «Офицеры» (1971 г.), «В бой идут одни старики» (1974 г.), «Они сражались за Родину» (1975 г.). Их назвали 38%, 29% и 25% соответственно.

Также россиянам полюбилась экранизация художественного произведения Бориса Васильева «А зори здесь тихие…». 19% планируют пересмотреть советскую драму 1972 года, а 9% опрошенных отдали предпочтение современному фильму 2015 года.

Реже всего россияне пересматривают современные военные фильмы, но и среди них нашлись фавориты: «Т-34» (2019 г.) и «Битва за Севастополь» (2015 г.) — 11 и 3% соответственно.

«Во время проведения исследования мы обратили внимание на тенденцию, что опрошенные до 30 лет предпочитают современные экранизации о войне. А вот подавляющее большинство респондентов старше 30 лет выбирает исключительно советскую классику. Многие признались, что картины XXI века они посмотрели один раз и больше не планируют пересматривать. Совсем другая история со старыми экранизациями. Культовые фильмы о войне XX века часть опрошенных пересматривала около 100 раз. Лидирует здесь полюбившаяся миллионам картина «Офицеры». Интервьюируемые, ответившие, что не планируют пересматривать военные фильмы, в большинстве аргументировали это неготовностью глубоко погружаться в тяжелые переживания в данный период жизни», — прокомментировал результаты исследования кандидат социологических наук, владелец коммуникационного агентства «ПРО Бренд» Алексей Гвинтовкин.

Ранее большинство россиян назвали важными уроки Великой Отечественной войны для молодежи.