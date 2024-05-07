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В Рязанской области загорелась усадьба

МЧС: в Рязанской области загорелась усадьба, огонь локализован на 5 тыс. кв. м

В неэксплуатируемом здании на территории промышленно-усадебного комплекса «Дом Баташева» в поселке городского типа Гусь-Железный Рязанской области произошло возгорание. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу МЧС РФ.

В настоящее время пожар локализован на площади 5 тыс. кв. метров. Инцидент произошел в здании по адресу: Ленинская улица, дом 2А.

До этого в Смоленске произошел крупный пожар в цехе по производству кирпича.

6 мая в Братском районе Иркутской области ввели режим чрезвычайной ситуации из-за пожаров, начавшихся в дачном кооперативе и перекинувшихся на другие дома. Из-за опасности распространения огня началась эвакуация дачников, для них подготовили автобус, но многие выезжают на своих автомобилях.

5 мая в Крыму произошел пожар на овощехранилище АО «Победа» в селе Жемчужина. Площадь возгорания составила 800 кв. м. По данным МЧС, к борьбе с огнем были привлечены 37 пожарных и 11 единиц техники.

Ранее в Краснодаре загорелся склад с легковоспламеняющимися жидкостями.

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