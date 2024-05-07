Си Цзиньпина рассердили требования Запада к Китаю по России

Попытка президента Франции Эммануэля Макрона убедить председателя Китая Си Цзиньпина оказать давление на Россию в вопросе Украины не привела к каким-либо результатам. Об этом пишет The New York Times (NYT).

По информации издания, Си Цзиньпин решительно выступил против критики его страны за тесные отношения с Россией. Он подчеркнул, что против того, чтобы украинский кризис использовался для перекладывания ответственности на третьи страны, очернения их репутации и инициирования новой холодной войны.

Китайский глава также обратил внимание, что Пекин не стоял у истоков украинского кризиса и не является одной из его сторон.

«Сердитое замечание, по-видимому, было адресовано главным образом Соединенным Штатам, которые считают, что Китай, помимо покупки огромных объемов российской нефти и газа, продолжает помогать Москве», — сказано в материале NYT.

В ходе своего выступления перед журналистами после переговоров с президентом Франции Эммануэлем Макроном в Париже председатель КНР заявлял, что Китай выразил готовность поддержать проведение международной конференции по урегулированию ситуации на Украине при условии, что такую инициативу поддержат как Киев, так и Москва.

В апреле Макрон говорил, что надеется договориться о прекращении огня в продолжающихся в мире конфликтах на время проведения Олимпийских игр в Париже и намерен обсудить этот вопрос с Си Цзиньпином.

Ранее Китай заявил о готовности работать над разрешением конфликта на Украине.