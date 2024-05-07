Газета.Ru в Telegram
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В Совфеде рассказали о «ярмарке тщеславия» Макрона на встрече с лидером КНР

Пушков: Шольц отказался участвовать в спектакле Макрона на встрече с лидером КНР

close
100%
Pavel Kashaev/Global Look Press

Немецкий канцлер Олаф Шольц отказался участвовать в организованной президентом Франции Эммануэлем Макроном «ярмарке тщеславия» в рамках визита в Париж председателя КНР Си Цзиньпина, французский лидер стремился «притащить» на встречу с китайским коллегой как можно больше политиков ЕС, однако у него это не вышло. С таким мнением в своем Telegram-канале выступил глава комиссии Совфеда по информационной политике и взаимодействию со СМИ Алексей Пушков.

«Очень звал Шольца, но тот не стал участвовать в макроновской ярмарке тщеславия», — подчеркнул он.

По словам Пушкова, Макрон претендует на роль лидера Европы, однако не может сделать «ни шагу» без ЕС и Соединенных Штатов.

До этого Пушков сообщал, что Макрон проведет встречу с председателем КНР Си Цзиньпином, чтобы попытаться убедить его изменить подход к России.

Ранее в Совфеде прокомментировали слова Салливана о наступлении Украины в 2025 году.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами