В Совфеде рассказали о «ярмарке тщеславия» Макрона на встрече с лидером КНР

Немецкий канцлер Олаф Шольц отказался участвовать в организованной президентом Франции Эммануэлем Макроном «ярмарке тщеславия» в рамках визита в Париж председателя КНР Си Цзиньпина, французский лидер стремился «притащить» на встречу с китайским коллегой как можно больше политиков ЕС, однако у него это не вышло. С таким мнением в своем Telegram-канале выступил глава комиссии Совфеда по информационной политике и взаимодействию со СМИ Алексей Пушков.

«Очень звал Шольца, но тот не стал участвовать в макроновской ярмарке тщеславия», — подчеркнул он.

По словам Пушкова, Макрон претендует на роль лидера Европы, однако не может сделать «ни шагу» без ЕС и Соединенных Штатов.

До этого Пушков сообщал, что Макрон проведет встречу с председателем КНР Си Цзиньпином, чтобы попытаться убедить его изменить подход к России.

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