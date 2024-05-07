В ВС РФ поставлены БМП-3 с усиленной защитой и маскировкой «Накидка»

«Курганмашзавод», входящий в холдинг «Высокоточные комплексы» Ростеха, поставил Вооруженным силам РФ боевые машины пехоты БМП-3 с усовершенствованной защитой и маскировочным комплексом «Накидка». Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу госкорпорации.

«Специалисты предприятия проанализировали опыт специальной военной операции и усовершенствовали БМП-3. Новая партия «троек» получила штатные комплекты дополнительной защиты, комплекты защиты верхней полусферы, а также комплекты средств снижения заметности — «накидки», — подчеркнули в компании.

Там отметили, что нововведения помогают защитить бронемашины от ударов кумулятивными снарядами «в борт» и в верхнюю полусферу. Комплект «Накидка» снижает заметность техники для тепловизоров, он производится из синтетического теплоизоляционного и радиопоглощающего материала, пояснили в КМЗ, добавив, что в апреле досрочно изготовили комплекты дополнительной защиты для БМП-2 — противокумулятивные решетки и бронеэкраны.

До этого сообщалось, что российская БМП поразила расчет беспилотников ВСУ у Белгородской области.

Ранее Минобороны РФ показало кадры уничтожения западной техники в зоне СВО.