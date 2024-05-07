Газета.Ru в Telegram
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В ВС РФ поставлены БМП-3 с усиленной защитой и маскировкой «Накидка»

Ростех заявил о поставке БМП-3 с усиленной защитой и маскировкой «Накидка»

close
100%
Евгений Биятов/РИА «Новости»

«Курганмашзавод», входящий в холдинг «Высокоточные комплексы» Ростеха, поставил Вооруженным силам РФ боевые машины пехоты БМП-3 с усовершенствованной защитой и маскировочным комплексом «Накидка». Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу госкорпорации.

«Специалисты предприятия проанализировали опыт специальной военной операции и усовершенствовали БМП-3. Новая партия «троек» получила штатные комплекты дополнительной защиты, комплекты защиты верхней полусферы, а также комплекты средств снижения заметности — «накидки», — подчеркнули в компании.

Там отметили, что нововведения помогают защитить бронемашины от ударов кумулятивными снарядами «в борт» и в верхнюю полусферу. Комплект «Накидка» снижает заметность техники для тепловизоров, он производится из синтетического теплоизоляционного и радиопоглощающего материала, пояснили в КМЗ, добавив, что в апреле досрочно изготовили комплекты дополнительной защиты для БМП-2 — противокумулятивные решетки и бронеэкраны.

До этого сообщалось, что российская БМП поразила расчет беспилотников ВСУ у Белгородской области.

Ранее Минобороны РФ показало кадры уничтожения западной техники в зоне СВО.

Все новости на тему:
Операция на Украине
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами