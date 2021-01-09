Папа Римский сделает прививку от коронавируса на следующей неделе
Карина Казанцева
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Папа Римский Франциск сделает прививку от коронавируса на следующей неделе. Об этом пишет РИА «Новости» со ссылкой на местные СМИ.
По его словам, вакцину необходимо делать и с этической точки зрения, потому что так человек защищает не только себя, но и окружающих.
«На следующей неделе мы начнем это (вакцинацию) здесь в Ватикане, и я забронировал место. Так надо делать», — сказал понтифик.
В мире с начала пандемии зарегистрировано 89 млн заболевших, 64 млн выздоровели, больше 1,9 млн человек скончались. В России выявили уже 3,3 млн человек с COVID-19.
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